Рейси відновлять з 1 лютого 2025 року.

Найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa відновлює польоти до Тель-Авіва.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

“Lufthansa Group вирішила відновити рейси до Тель-Авіва з 1 лютого 2025 року”, – йдеться у повідомленні.

Також компанія повідомила, що вже ухвалене призупинення рейсів Lufthansa Group до Тегерана та з Тегерана до 14 лютого включно залишається в силі.

Крім того, авіакомпанія Lufthansa Group Airlines не літатиме до Бейрута до 28 лютого включно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Припинення вогню має набрати чинності 19 січня.