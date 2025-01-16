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Найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa відновлює польоти до Тель-Авіва

Рейси відновлять з 1 лютого 2025 року.

Найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa відновлює польоти до Тель-Авіва
Фото: Pixabay

Найбільша авіакомпанія Європи Lufthansa відновлює польоти до Тель-Авіва. 

Про це йдеться на сайті авіакомпанії. 

“Lufthansa Group вирішила відновити рейси до Тель-Авіва з 1 лютого 2025 року”, – йдеться у повідомленні.

Також компанія повідомила, що вже ухвалене призупинення рейсів Lufthansa Group до Тегерана та з Тегерана до 14 лютого включно залишається в силі. 

Крім того, авіакомпанія Lufthansa Group Airlines не літатиме до Бейрута до 28 лютого включно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Припинення вогню має набрати чинності 19 січня.

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