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У Болгарії призначили нового прем'єр-міністра та уряд

Новим главою уряду Болгарії став Росен Желязков.

У Болгарії призначили нового прем'єр-міністра та уряд
Новий болгарський уряд складає присягу
Фото: EPA/UPG

Після більш ніж двох місяців переговорів болгарські законодавці у четвер проголосували за нового прем'єр-міністра та кабінет міністрів. Очолив уряд Росен Желязков.

Про це пише Pоlitico.

Новий болгарський прем'єр належить до правоцентристської партії ГЕРБ, яка на жовтневих виборах отримала 69 із 240 місць у парламенті.Це були сьомі за чотири роки парламентські вибори у країні.

Желязкова підтримала широка коаліція лівих, популістських і центристських партій.

"Висловлюю вдячність партнерам по коаліції, з якими нам у складний період вдалося домовитися, відкинувши наші політичні та ідеологічні розбіжності, дійти до підписання коаліційної угоди", — сказав Желязков під час своєї промови.

Він додав, що пріоритети його уряду включатимуть забезпечення приєднання Болгарії до єврозони. Вона повністю приєдналася до Шенгенської зони ЄС 1 січня, але не є членом валютного союзу ЄС.

Болгарія страждає від політичної нестабільності з 2020 року, коли по всій країні спалахнули протести проти олігархів, які взяли під контроль державні установи. Протести також відбувалися після останніх виборів через звинувачення у підкупах. 

Желязкова вже привітали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Коста. 

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