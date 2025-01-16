Зеленський про позицію Фіцо: не можна пробачати вбивцю. У вас стріляли, чому ви не пробачили цій людині?

Президент Володимир Зеленський вважає, що словацький прем'єр-міністр своїми заявами про війну в Україні "грається в дуже небезпечні ігри". Однак грати в цю ігри можна лише до того моменту, поки війна не прийде в його дім, сказав український президент у інтерв'ю польський медіа.
Він пригадав, як одного разу мав з Робертом Фіцо розмову на цю тему. Словацький прем'єр казав Зеленському, що "треба зрозуміти де зло, де не зло".
"Я йому сказав, що не можна пробачати вбивцю. І я вважаю, що це повинна бути спільна позиція. Йому сказав, що у вас стріляли. Чому ви не пробачили, чому ви заарештували цю людину? Яка стріляла у вас, яка вас поранила. Ми всі засудили такі кроки, бо стріляли в живу людину", – сказав Зеленський.
Тому Володимир Путін – такий самий, як стрілок у Фіцо. Він стріляє в людей, чужими руками.
"Тому я вважаю, що в Словаччині це політична гра. І коли він так грається, то починає міняти суспільну думку в своїй державі. Завдяки інформаційним майданчикам тощо. Якщо ти щоденно кажеш, і у тебе є люди, які тебе слухають. А ти їм говориш: я сьогодні говорив з Путіним, зустрічався з путіним, його провокували, він не хотів війни. Це риторика їх, дуже небезпечна", – прокоментував президент.
- Роберт Фіцо систематично підіграє Кремлю. Він заборонив Словаччині допомагати зброєю Україні – можна лише продавати. Також словацький уряд не зміг відмовитися від купівлі газу у Росії, а після того, як Україна 1 січня припинила транзит російського газу, то звинуватив Київ.
- Нещодавно він опублікував відкритий лист до президента Зеленського з проханням провести зустріч щодо владнання питання газопостачання. Зеленський на це відповів, що якщо Фіцо хоче, то хай їде до Києва. Однак поки що словацькі політики відвідували для обговорення газових питань лише Росію.