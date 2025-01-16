Зеленський про позицію Фіцо: не можна пробачати вбивцю. У вас стріляли, чому ви не пробачили цій людині?

Президент Володимир Зеленський вважає, що словацький прем'єр-міністр своїми заявами про війну в Україні "грається в дуже небезпечні ігри". Однак грати в цю ігри можна лише до того моменту, поки війна не прийде в його дім, сказав український президент у інтерв'ю польський медіа.

Він пригадав, як одного разу мав з Робертом Фіцо розмову на цю тему. Словацький прем'єр казав Зеленському, що "треба зрозуміти де зло, де не зло".

"Я йому сказав, що не можна пробачати вбивцю. І я вважаю, що це повинна бути спільна позиція. Йому сказав, що у вас стріляли. Чому ви не пробачили, чому ви заарештували цю людину? Яка стріляла у вас, яка вас поранила. Ми всі засудили такі кроки, бо стріляли в живу людину", – сказав Зеленський.

Тому Володимир Путін – такий самий, як стрілок у Фіцо. Він стріляє в людей, чужими руками.

"Тому я вважаю, що в Словаччині це політична гра. І коли він так грається, то починає міняти суспільну думку в своїй державі. Завдяки інформаційним майданчикам тощо. Якщо ти щоденно кажеш, і у тебе є люди, які тебе слухають. А ти їм говориш: я сьогодні говорив з Путіним, зустрічався з путіним, його провокували, він не хотів війни. Це риторика їх, дуже небезпечна", – прокоментував президент.