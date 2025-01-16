Сирський поговорив з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США: подякував за позитивну динаміку в постачанні

Браун, за словами українського головкома, запевнив його в продовженні допомоги.

Головнокомандувач Олександр Сирський провів з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном телефонну розмову. Він проінформував його про ситуацію на лінії фронту.

За словами Сирського, на більшості напрямків зараз ідуть важкі бої, але завдяки мужності українських військових ворогу не вдалося досягти мети на жодній ділянці фронту. Брауну український головком подякував за позитивну динаміку "у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів".

За словами Сирського, Браун запевнив у подальшій дієвій підтримці українського війська з боку США.

Головком під час розмови також висловив співчуття американському народові у зв'язку зі смертоносними пожежами в Лос-Анджелесі.