Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський поговорив з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США: подякував за позитивну динаміку в постачанні

Браун, за словами українського головкома, запевнив його в продовженні допомоги. 

Сирський поговорив з керівником Об'єднаного комітету начальників штабів США: подякував за позитивну динаміку в постачанні
Олександр Сирський та Чарльз Браун
Фото: Пресслужба Олександра Сирського

Головнокомандувач Олександр Сирський провів з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном телефонну розмову. Він проінформував його про ситуацію на лінії фронту. 

За словами Сирського, на більшості напрямків зараз ідуть важкі бої, але завдяки мужності українських військових ворогу не вдалося досягти мети на жодній ділянці фронту. Брауну український головком подякував за позитивну динаміку "у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів".

За словами Сирського, Браун запевнив у подальшій дієвій підтримці українського війська з боку США. 

Головком під час розмови також висловив співчуття американському народові у зв'язку зі смертоносними пожежами в Лос-Анджелесі. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies