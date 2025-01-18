Міністр каже, що відео вже кілька років і на ньому він стріляв холостими набоями.

Міністр сільського господарства, лісового господарства та рибальства Хорватії Йосип Дабро подав у відставку через відео, на якому він стріляє з вікна автомобіля, передає “Суспільне”.

Він оголосив про відставку після того, як у п'ятницю, 17 січня, Jutarnji List опублікувало відео, на якому Дабро робить кілька пострілів з пасажирського сидіння автівки, що рухається.

Спочатку він вибачився за свої дії, висловивши жаль і пояснивши, що інцидент стався кілька років тому в "момент необачності". За словами Дабро, він стріляв холостими набоями.

У хорватському уряді назвали таку поведінку і використання вогнепальної зброї "недоречною і безвідповідальною".

"З паном Дабро буде проведена дискусія з цього приводу. Відповідні органи проведуть передбачені законом дії для встановлення всіх обставин цієї справи", – йшлося у повідомленні уряду.