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У Вашингтоні кілька тисяч вийшли на акцію протесту проти інавгурації Трампа

Протестувальники засудили пріоритети Республіканської партії і переможця президентських виборів.

У Вашингтоні кілька тисяч вийшли на акцію протесту проти інавгурації Трампа
акція протесту у Вашингтоні 18 січня 2025 року
Фото: скриншот відео

Декілька тисяч людей зібралися 18 січня у Вашингтоні на акцію протесту проти інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

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Серед протестувальників були здебільшого жінки. Дехто з учасників акції прийшов у рожевих кепках – вони були характерні для більш масштабної акції протесту проти його першої інавгурації у 2017 році.

Люди збиралися у парку Франкліна, а також у двох інших парках неподалік від Білого дому. Протестувальники засудили пріоритети Республіканської партії і Трампа, які, на думку людей, можуть підірвати права жінок, іммігрантів, а також соціальних і расових меншин. 

Між учасниками акції курсували авто поліції.

  • Інавгурація президента США, яка має відбутися 20 січня, вперше за 40 років пройде не на відкритому повітрі, а в приміщенні. Причиною є мороз та вітер.
  • У Вашингтоні працюватимуть 25 000 правоохоронців. Біля місця проведення звели 48 км тимчасової загорожі і контрольно-пропускні пункти.
  • Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.
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