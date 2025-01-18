У Вашингтоні кілька тисяч вийшли на акцію протесту проти інавгурації Трампа

Декілька тисяч людей зібралися 18 січня у Вашингтоні на акцію протесту проти інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, пише Reuters.
Серед протестувальників були здебільшого жінки. Дехто з учасників акції прийшов у рожевих кепках – вони були характерні для більш масштабної акції протесту проти його першої інавгурації у 2017 році.
Люди збиралися у парку Франкліна, а також у двох інших парках неподалік від Білого дому. Протестувальники засудили пріоритети Республіканської партії і Трампа, які, на думку людей, можуть підірвати права жінок, іммігрантів, а також соціальних і расових меншин.
Між учасниками акції курсували авто поліції.
- Інавгурація президента США, яка має відбутися 20 січня, вперше за 40 років пройде не на відкритому повітрі, а в приміщенні. Причиною є мороз та вітер.
- У Вашингтоні працюватимуть 25 000 правоохоронців. Біля місця проведення звели 48 км тимчасової загорожі і контрольно-пропускні пункти.
- Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.