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У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, є жертви

Правоохоронці розглядають інцидент як терористичний акт.

У столиці Ірану біля Верховного суду сталася стрілянина, є жертви
Фото: middleeasteye.net

У суботу, 18 січня, в Тегерані невідомий відкрив стрілянину біля будівлі Верховного суду, унаслідок чого загинули двоє суддів.

Про це повідомляє агентство IRNA.

Унаслідок стрілянини на жвавій площі Тегерана двоє суддів вбиті, ще один – зазнав поранень, розповіли неназвані співрозмовники агентства.

У пресслужбі Верховного суду заявили, що жертви інциденту були ідентифіковані як очільники 39-го та 53-го відділення установи.

За інформацією відомства, озброєний зловмисник здійснив заздалегідь спланований замах на двох суддів, які мають багаторічний досвід у боротьбі зі злочинами проти нацбезпеки, шпигунством і тероризмом.

За попередніми даними, нападник не брав участь у жодному судовому процесі Верховного суду і не був клієнтом відділень суду.

Зазначається, що одразу після стрілянини, яку назвали терористичним актом, була зроблена спроба затримати нападника, однак він наклав на себе руки.

Правоохоронці розпочали розслідування.

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