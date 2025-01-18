«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Загиблому в рукошпаному бою з окупантом військовому Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бандит з блакитними очима. Крим — Кринки — Київщина: як це — вивезти коня з окупації
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Бухгалтерку Укрзалізниці підозрюють у “зливі” своєму чоловіку-бойовику даних про ешелони ЗСУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
ГоловнаСвіт

Лукашенко помилував ще 23 політв'язнів

Це восьме помилування в Білорусі за пів року.

Лукашенко помилував ще 23 політв'язнів
Фото: EPA/UPG

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 23 політв'язнів за злочини "екстремістського характеру".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що серед помилуваних політв'язнів три жінки та 20 чоловіків: 14 із них мають хронічні захворювання, 12 — мають дітей. Усі вони написали прохання про помилування, "визнали свою провину та розкаялися", зазначили у пресслужбі Лукашенка.

Це вже восьме помилування в Білорусі за пів року.

  • У грудні 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 20 осіб, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості".
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies