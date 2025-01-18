Лукашенко помилував ще 23 політв'язнів

Це восьме помилування в Білорусі за пів року.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про помилування 23 політв'язнів за злочини "екстремістського характеру".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відомо, що серед помилуваних політв'язнів три жінки та 20 чоловіків: 14 із них мають хронічні захворювання, 12 — мають дітей. Усі вони написали прохання про помилування, "визнали свою провину та розкаялися", зазначили у пресслужбі Лукашенка.

Це вже восьме помилування в Білорусі за пів року.