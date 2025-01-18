Уперше за 40 років місце інавгурації президента США перенесуть

Інавгурація президента США, яка має відбутися 20 січня, вперше за 40 років пройде не на відкритому повітрі, а в приміщенні. Причиною є мороз та вітер.

Про це пише Reuters.

Обраний президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що "не хочебачити постраждалих чи поранених через це", тому розпорядився, щоб інавгураційна промова, та інші заходи пройшли у ротонді Капітолію.

За прогнозами, на цей день у Вашингтоні очікують близько -7, але очікується, що сильний вітер ще більше посилюватиме холод.

Останній раз інавгурацію переносили в приміщення через сильний мороз у 1985 році під час другого складання присяги колишнім президентом-республіканцем Рональдом Рейганом. Тоді температура повітря складала від -23 до -29 градусів.

Прихильники зможуть дивитися церемонію на екранах у Capital One Arena, професійному баскетбольному та хокейному майданчику в центрі Вашингтона, який вміщує 20 000 людей.

Також туди перенесуть запланований парад, до якого планували залучити маршируючі оркестри та інші групи. Наразі не було зрозуміло, як його організують у спорткомплексі. А перед інавгурацією Трамп проведе там мітинг.

Зміна планів значно зменшить кількість людей, які зможуть особисто спостерігати за церемонією. Багато з понад 220 000 запрошених гостей, які мали спостерігати з території Капітолію США, не зможуть побачити присягу в будівлі.

Крім того, згідно з дозволом, виданим інавгураційному комітету Трампа Службою національних парків, передбачувалося, що 250 000 людей без квитків стоятимуть у Національному торговому центрі під час церемонії просто неба. Лише незначна частина цієї кількості поміститься в Capital One Arena.