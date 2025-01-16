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Керівник Нацполу: торік затримали 7 осіб за теракти біля адмінбудівель та 201 зловмисника за підпали авто

Вигівський розповів, що починаючи з осені минулого року російські спецслужби почали полювати на поліцейських. 

Керівник Нацполу: торік затримали 7 осіб за теракти біля адмінбудівель та 201 зловмисника за підпали авто
голова Національної поліції Іван Вигівський
Фото: Facebook/Ivan Vyhivskyi

У 2024 році в Україні затримали сімох фігурантів, які вчинили теракти біля адмінбудівель, а також 201 зловмисника за підпали авто.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

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За його словами, починаючи з осені минулого року російські спецслужби почали полювати на поліцейських. 

«Зокрема, такі факти були в місті Києві, Житомирі та Дніпрі. Спільно з СБУ ми викрили та затримали всіх зловмисників. Росіяни спочатку дають прості завдання – сфотографувати адмінбудівлю, далі більш складні, наприклад, закласти вибухівку. Вони обіцяють за виконанні «завдання» гроші, які у більшості випадків вони не отримують, а покарання несуть достатньо суворе», - наголосив Вигівський.

  • Торік у липні СБУ спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення РФ на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.
  • Того ж місяця у Львові затримали агентів ФСБ, які теж підпалювали авто українських військових.
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