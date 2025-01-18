У Нігерії через вибух бензовоза загинули щонайменше 60 осіб

Більшість жертв були бідними місцевими жителями, які кинулися зачерпувати розлите паливо після того, як вантажівка перекинулася.

Щонайменше 60 людей загинули та ще більше отримали поранення на півночі Нігерії через вибух бензовоза у суботу.

Про це пише Reuters та Daily Post Nigeria.

Бензовоз перевозив паливо преміум-класу PMS. Після того, як бензовоз перекинувся, вміст цистерни намагалися перевантажити у іншу. У процесі паливо сконтактувало із генератором, який використовувався для здійснення перекачування. Це спровокувало вибух.

Зазначається, що більшість жертв були бідними місцевими жителями, які кинулися зачерпувати розлите паливо після того, як вантажівка перекинулася.

Влада повідомляє про те, що наразі знайшли знайдено 60 тіл.

Пожежникам вдалося загасити вогонь.