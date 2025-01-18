Нігерія стала країною-партнером БРІКС

Наразі серед інших партнерів об’єднання є Білорус, Болівія, Куба, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда й Узбекистан.

Уряд Бразилії оголосив про те, що Нігерія стала офіційно країною-партнером БРІКС.

Про це йдеться на сайті бразильського уряду.

«Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії. Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Цю категорію країн-партнерів було створено на 16-му саміті БРІКС, який відбувся у Казані у жовтні 2024 року», - повідомила бразильська сторона.

Нігерія - шоста за чисельністю населення держава у світі та найбільша в Африці, також її еономіка є однією з найбільших економік континенту.

Бразилія відзначила, що «Нігерія поділяє інтереси з іншими членами БРІКС».