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​Польща скаржиться на те, що Росія пробує вербувати поляків, аби перед виборами дестабілізувати ситуацію

Спецслужби РФ пропонують людям по кілька тисяч євро за "співпрацю".

​Польща скаржиться на те, що Росія пробує вербувати поляків, аби перед виборами дестабілізувати ситуацію
міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський
Фото: скриншот відео

Російські спецслужби перед виборами почали шукати поляків, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає RMF24.

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Поляків вербують у даркнеті. Пропозиції з’являються від АРТ-груп, які мають стати компонентом підтримки російських спецслужб, сказав Гавковський. Люди на замовлення РФ мають поширювати в інтернет-просторі дезінформацію.

«Ми знаємо, що Росія пропонує онлайн тисячі євро, щоб переконати поляків діяти проти їхньої країни», - додав міністр цифровізації і зауважив, що це дані не лише польської розвідки, а й інших служб.

Гавковський попередив співгромадян, що « будь-який контакт із іноземною розвідкою карається в'язницею».

«У січні ми оголосимо про план захисту виборів у кіберпросторі. Усі блоки і партії, які висувають кандидатів у президенти, будуть запрошені до співпраці, щоб усі всі знали. Нульова цензура, повна відповідальність і, насамперед, протидія російському впливу, тому що сьогодні росіяни хочуть впливати на польські вибори», - наголосив міністр цифровізації.

  • Президентські вибори у Польщі заплановані на 18 травня цього року.
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