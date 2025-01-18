​Польща скаржиться на те, що Росія пробує вербувати поляків, аби перед виборами дестабілізувати ситуацію

Спецслужби РФ пропонують людям по кілька тисяч євро за "співпрацю".

Російські спецслужби перед виборами почали шукати поляків, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, передає RMF24.

Поляків вербують у даркнеті. Пропозиції з’являються від АРТ-груп, які мають стати компонентом підтримки російських спецслужб, сказав Гавковський. Люди на замовлення РФ мають поширювати в інтернет-просторі дезінформацію.

«Ми знаємо, що Росія пропонує онлайн тисячі євро, щоб переконати поляків діяти проти їхньої країни», - додав міністр цифровізації і зауважив, що це дані не лише польської розвідки, а й інших служб.

Гавковський попередив співгромадян, що « будь-який контакт із іноземною розвідкою карається в'язницею».

«У січні ми оголосимо про план захисту виборів у кіберпросторі. Усі блоки і партії, які висувають кандидатів у президенти, будуть запрошені до співпраці, щоб усі всі знали. Нульова цензура, повна відповідальність і, насамперед, протидія російському впливу, тому що сьогодні росіяни хочуть впливати на польські вибори», - наголосив міністр цифровізації.