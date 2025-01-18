Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію Трампа

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Про це зазначено на сайті уряду Італії.
"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у церемонії інавгурації обраного президента США Дональда Трампа", – йдеться у повідомленні.
- Дональд Трамп усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно –правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені.
- Зокрема він надіслав запрошення президенту Аргентини Хав'єру Мілею та президенту Сальвадору Наїбу Букеле. Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію і лідера Китаю Сі Цзінпіня.
- При цьому європейську центристську більшість не запрошували. Зокрема і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
- Раніше у CNN писали про те, що Трамп прагне зібрати на інавгурації якомога більше лідерів держав і цим створює навантаження на Секретну службу щодо заходів безпеки.