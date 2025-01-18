Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію Трампа

"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у церемонії інавгурації обраного президента США Дональда Трампа", – йдеться у повідомленні.

Про це зазначено на сайті уряду Італії.

Зустріч прем’єрки Італії Джорджії Мелоні з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції на курорті Мар-а-Лаго, СШ

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