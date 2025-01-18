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Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію Трампа

Інавгурація відбудеться 20 січня. 

Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію Трампа
Зустріч прем’єрки Італії Джорджії Мелоні з обраним президентом США Дональдом Трампом у його резиденції на курорті Мар-а-Лаго, СШ
Фото: EPA-EFE/FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідає інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Про це зазначено на сайті уряду Італії. 

"Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у церемонії інавгурації обраного президента США Дональда Трампа", –  йдеться у повідомленні. 

  • Дональд Трамп усупереч традиції запросив на свою інавгурацію 20 січня іноземних лідерів, переважно –правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені. 
  • Зокрема він надіслав запрошення президенту Аргентини Хав'єру Мілею та президенту Сальвадору Наїбу Букеле. Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію і лідера Китаю Сі Цзінпіня.
  • При цьому європейську центристську більшість не запрошували. Зокрема і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. 
  • Раніше у CNN писали про те, що Трамп прагне зібрати на інавгурації якомога більше лідерів держав і цим створює навантаження на Секретну службу щодо заходів безпеки.
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