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США почали розміщення в Європі модифікованих ядерних авіабомб

Загальна кількість цих авіабомб з новим плутонієвим сердечником не розкривається.

США почали розміщення в Європі модифікованих ядерних авіабомб
Американська ядерна бомба B61-12
Фото: energy.gov

Глава Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі повідомила, що США почали розміщення в Європі модифікованих ядерних авіабомб B61 у версії B61-12, передає Інтерфакс-Україна.

"Нові B61-12 у повному масштабі розміщуються на передових рубежах", – заявила вона, виступаючи на конференції в Інституті Гадсона.

За даними NNSA, Міністерство оборони США в грудні отримало фінальну партію цих ядерних авіабомб.

Загальна кількість цих авіабомб з новим плутонієвим сердечником, що вироблялися в Центрі національної безпеки Y-12 в Ок-Рідж, штат Теннессі, не розкривається.

Авіабомби B61-12, які прийшли на зміну варіантам 3, 4, 7 і 10, мають порівняно з ними меншу потужність (0,3-50 кілотонн). Однак вона компенсується завдяки новому хвостовому оперенню, яке робить авіабомбу керованою і більш точною, що дає змогу не спускати її з парашутом, а скидати заряд із літака, який летить на великій висоті, після чого бомба автономно планує в бік цілі багато кілометрів, у разі потреби "підрулюючи" до неї.

Станом на 2023 рік, близько 100 старих варіантів тактичних бомб B61 - B61-3/-4 перебували в підземних сховищах на авіабазах союзників по НАТО в Європі. По 15 ядерних авіабомб було розміщено на авіабазах у Бюхелі в Рейнланд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Брогель (Бельгія), Волкель (Нідерланди) і Геді (Італія) і по 20 бомб на авіабазах Авіано (Італія) та Інджірлік (Туреччина). Вони можуть використовуватися тактичними винищувачами-бомбардувальниками F-35A, F-15E, F-16 і Tornado.

Водночас їхній основний арсенал розміщений на континентальній частині США.

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