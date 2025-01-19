ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників

Три жінки прибули до пункту прийому на півдні Ізраїлю, де возз'єдналися зі своїми матерями та пройдуть первинне медичне обстеження.

Люди дивляться пряму трансляцію про звільнення трьох ізраїльських заручниць

Терористичне угруповання ХАМАС відпустило трьох ізраїльтянок ‒ це перші з кількох десятків заручників, які мають бути звільнені в рамках нової угоди про припинення вогню в Смузі Гази.

Про це повідомляють Bloomberg та The Times of Israel.

“Червоний хрест” передав трьох жінок ‒ Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі, яка також є громадянкою Великобританії, ‒ Армії оборони Ізраїлю і вони перетнули кордон з Ізраїлем.

Жінки прибули до пункту прийому на півдні Ізраїлю, де возз'єдналися зі своїми матерями та пройдуть первинне медичне обстеження. Звідти їх доправлять на військових гелікоптерах до лікарень у всьому Ізраїлю.

“Ізраїльський уряд вітає трьох повернених. Їхні сім'ї були поінформовані призначеними посадовими особами про те, що вони приєдналися до наших (ЦАХАЛ) сил”, ‒ йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль тепер розпочне підготовку до звільнення 90 палестинських ув'язнених, по 30 на кожного звільненого заручника. До списку увійшли 69 жінок та 21 чоловік, деякі з них неповнолітні.

רגע חציית השבות ארצה, לשטח מדינת ישראל pic.twitter.com/941dfT15B1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025