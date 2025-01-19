ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників

Терористичне угруповання ХАМАС відпустило трьох ізраїльтянок ‒ це перші з кількох десятків заручників, які мають бути звільнені в рамках нової угоди про припинення вогню в Смузі Гази.
Про це повідомляють Bloomberg та The Times of Israel.
“Червоний хрест” передав трьох жінок ‒ Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі, яка також є громадянкою Великобританії, ‒ Армії оборони Ізраїлю і вони перетнули кордон з Ізраїлем.
Жінки прибули до пункту прийому на півдні Ізраїлю, де возз'єдналися зі своїми матерями та пройдуть первинне медичне обстеження. Звідти їх доправлять на військових гелікоптерах до лікарень у всьому Ізраїлю.
“Ізраїльський уряд вітає трьох повернених. Їхні сім'ї були поінформовані призначеними посадовими особами про те, що вони приєдналися до наших (ЦАХАЛ) сил”, ‒ йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.
Ізраїль тепер розпочне підготовку до звільнення 90 палестинських ув'язнених, по 30 на кожного звільненого заручника. До списку увійшли 69 жінок та 21 чоловік, деякі з них неповнолітні.
רגע חציית השבות ארצה, לשטח מדינת ישראל pic.twitter.com/941dfT15B1— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 19, 2025
- Передача заручниць відбулася через кілька годин після початку дії угоди, укладеної за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль. Недільний обмін є першим, який відбудеться у межах угоди.
- 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАСом.
- На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.