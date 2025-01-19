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ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників

Три жінки прибули до пункту прийому на півдні Ізраїлю, де возз'єдналися зі своїми матерями та пройдуть первинне медичне обстеження. 

ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників
Люди дивляться пряму трансляцію про звільнення трьох ізраїльських заручниць
Фото: EPA/UPG

Терористичне угруповання ХАМАС відпустило трьох ізраїльтянок ‒ це перші з кількох десятків заручників, які мають бути звільнені в рамках нової угоди про припинення вогню в Смузі Гази.

Про це повідомляють Bloomberg та The Times of Israel.

“Червоний хрест” передав трьох жінок ‒ Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі, яка також є громадянкою Великобританії, ‒ Армії оборони Ізраїлю і вони перетнули кордон з Ізраїлем.

Жінки прибули до пункту прийому на півдні Ізраїлю, де возз'єдналися зі своїми матерями та пройдуть первинне медичне обстеження. Звідти їх доправлять на військових гелікоптерах до лікарень у всьому Ізраїлю.

“Ізраїльський уряд вітає трьох повернених. Їхні сім'ї були поінформовані призначеними посадовими особами про те, що вони приєдналися до наших (ЦАХАЛ) сил”, ‒ йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль тепер розпочне підготовку до звільнення 90 палестинських ув'язнених, по 30 на кожного звільненого заручника. До списку увійшли 69 жінок та 21 чоловік, деякі з них неповнолітні.

  • Передача заручниць відбулася через кілька годин після початку дії угоди, укладеної за посередництва Катару та Єгипту та підтримки Вашингтона. Угода передбачає початкове шеститижневе перемир'я, протягом якого ХАМАС звільнить 33 заручники в обмін на сотні палестинців, яких відпустить Ізраїль. Недільний обмін є першим, який відбудеться у межах угоди.
  • 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАСом.
  • На першому етапі перемир'я планується поступове звільнення 33 заручників, утримуваних ХАМАС в Газі, і понад 700 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
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