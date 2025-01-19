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ЗМІ: ХАМАС не виконує умови угоди про звільнення заручників

ЦАХАЛ продовжуватиме удари по Смузі Гази. 

ЗМІ: ХАМАС не виконує умови угоди про звільнення заручників
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати авіаударів по Смузі Гази через невиконання ХАМАСом умов угоди про звільнення заручників. 

Про це повідомляє Times of Israel.

"Станом на сьогоднішній ранок ХАМАС не виконує своїх зобов’язань і, всупереч угоді, не надав Ізраїлю імена заручників, якіо мають бути звільнені сьогодні", — сказав речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Він додав, що перемир'я не набуде чинності, поки ХАМАС не виконає свої зобов'язання. Водночас, ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів у Смузі Гази, доки ХАМАС не виконає своїх зобов’язань за угодою.

Також, за інформацією Al Jazeera, ізраїльські військові почали виводити свою техніку з центру міста Рафах на півдні Смуги Гази. Зазначається, що виведення військ почалося ще до початку дії угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

  • Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа мало початися у неділю о 08:30 за місцевим часом.
  • 15 січня стало відомо, що переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС.
  • Вже наступного дня офіс Нетаньягу заявив, що ХАМАС відмовляється від низки домовленостей в угоді про Смугу Гази.
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