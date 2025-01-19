Естонія закликає Європу заборонити TikTok за прикладом США, - ЗМІ

TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна вважає, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток TikTok за прикладом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє ERR.

За словами Тсакхни, впродовж останніх років TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.

"Найяскравіший приклад цього стався зовсім недавно в Румунії. Результати першого туру президентських виборів були анульовані після того, як було встановлено, що Росія втрутилася у вибори шляхом проведення масованої інтернет-кампанії", – зазначив він.

Міністр наголосив, що такі додатки "не надають збалансованої інформації, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію".

"TikTok – це не засіб масової інформації, а зброя впливу... Оскільки TikTok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічнику зовнішньої розвідки за минулий рік також йдеться про те, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також кібератак", – додав Тсакхни.