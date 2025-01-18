Байден планує написати книгу. Серед іншого, президент розповість про ситуацію із виходом із виборчих перегонів

Серед демократів поширена думка, що, надто довго не поступаючись Гарріс місцем у передвиборчих перегонах, Байден допоміг приректи свою партію — і країну — на друге президентство Трампа.

Джо Байден покидає Білий дім, 13 січня 2024 року, прямуючи до заміської резиденції Кемп-Девід на вихідні

Президент США Джо Байден планує написати книгу після того, як залишить посаду, повідомляє Axios із посиланням на Білий дім.

Як зазначає видання, у ній він спробує сформувати наратив про своє президентство та бурхливі тижні, які призвели до його історичного виходу з виборів у 2024 році.

Власна версія Байдена щодо тих подій майже не була висловлена, окрім його суперечливих тверджень про те, що він міг перемогти Трампа.

Якщо книжковий проєкт реалізують, це буде шанс для Байдена повністю викласти свої погляди.

Серед демократів поширена думка, що, тримаючись надто довго, Байден допоміг приректи свою партію — і країну — на друге президентство Трампа.

Байден, члени його родини та деякі з його давніх помічників не згодні. Минулого тижня він сказав USA Today, що все ще вважає, що переміг би Трампа, але визнав, що не впевнений, що міг би впоратися з президентством ще чотири роки, враховуючи свій вік.