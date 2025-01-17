Фіцо під час розмови із канцлером Німеччини розкритикував візит опозиційної партії Словаччини до Києва

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом розкритикував візит делегації опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" до Києва.

Про це Роберт Фіцо написав у Фейсбуці.

Словацький прем'єр заявив, що візит “Прогресивної Словаччини” до Києва начебто підтверджує, що "опозиція сліпо та некритично стоїть на українській стороні та віддає перевагу українським інтересам перед словацькими".

"У разі захоплення влади вони обіцяли президенту Зеленському підтримати членство України в НАТО та присутність словацьких солдатів на території України як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії. Обидва повністю суперечать національно-державним інтересам Словаччини", — написав Фіцо.

Під час розмови із Шольцом, Фіцо також вкотре підкреслив, що, мовляв, рішення Зеленського припинити транзит газу через Україну "завдає значної шкоди шкоди Словаччині та завдає мільярдів збитків усьому Євросоюзу". Ба більше, Фіцо знову вдався до погроз і наголосив, що якщо рішення президента України не зміниться, "Словаччина почне вживати взаємних заходів".

“В розмові також повідомив канцлеру Німеччини, що вже кілька днів ми пропонуємо провести спільні переговори з Зеленським у вівторок ввечері в Давосі на Всесвітньому економічному форумі, де ми будемо присутні. Окрім запрошення до Києва, Зеленський наразі не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч у Давосі могла б зламати майбутнє словацько-українських відносин”, — заявив Фіцо.