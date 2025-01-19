«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Внаслідок ворожої атаки у Києві троє загиблих, ще троє — постраждали (оновлено)
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
ДБР оголосило про підозру синові нардепа, який заволодів коштами громади на Львівщині
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
«Донатив» на армію РФ: СБУ затримала у Києві директора Департаменту одного із найбільших банків України
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok

Може йтися про 90 днів "відстрочки" до набуття заборони.

Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok у країни, коли повернеться завтра до влади, пише Reuters.

Ще до цього деякі американські користувачі повідомили, що змогли отримати доступ до вебсайту китайського сервісу. Сам додаток TikTok не був сьогодні доступний.

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно в суботу ‒ до того, як у неділю набув чинності закон про його закриття з міркувань національної безпеки. Представники США попереджали, що під керівництвом китайської материнської компанії ByteDance існує ризик неправомірного використання даних американців.

Трамп заявив, що “продовжить період часу до набуття чинності заборон, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки”. Може йтися про 90 днів "відстрочки".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він також би хотів, аби Сполучені Штати мали 50% акцій компанії. 

Додамо, за словами Трампа, в указі буде зазначено, що жодна компанія, яка допомогла запобігти закриттю TikTok до його розпорядження, не буде відповідальною.

  • 17 січня судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язує китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня — за день до повернення Трампа на посаду президента США. У разі, якщо цього не станеться, сервіс мають заборонити на території США. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies