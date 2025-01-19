Може йтися про 90 днів "відстрочки" до набуття заборони.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що відновить доступ до TikTok у країни, коли повернеться завтра до влади, пише Reuters.

Ще до цього деякі американські користувачі повідомили, що змогли отримати доступ до вебсайту китайського сервісу. Сам додаток TikTok не був сьогодні доступний.

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно в суботу ‒ до того, як у неділю набув чинності закон про його закриття з міркувань національної безпеки. Представники США попереджали, що під керівництвом китайської материнської компанії ByteDance існує ризик неправомірного використання даних американців.

Трамп заявив, що “продовжить період часу до набуття чинності заборон, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки”. Може йтися про 90 днів "відстрочки".

Він також би хотів, аби Сполучені Штати мали 50% акцій компанії.

Додамо, за словами Трампа, в указі буде зазначено, що жодна компанія, яка допомогла запобігти закриттю TikTok до його розпорядження, не буде відповідальною.