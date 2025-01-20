Папа Франциск назвав ганебними плани Трампа щодо масової депортації іммігрантів

Папа Римський Франциск заявив, що плани обраного президента США Дональда Трампа щодо масовї депортації іммігрантів будуть "ганьбою".
Про це він сказав під час виступу на популярному італійському ток-шоу Che Tempo Che Fa, пише АР.
"Якщо це правда, це буде ганьбою...це не спосіб вирішення проблем. Так справи не вирішуються", – заявив Папа.
Трамп, інавгурація якого пройде сьогодні, 20 січня, зробив масові депортації головною темою своєї кампанії та пообіцяв у перший день на посаді видати низку наказів щодо змін в імміграційній політиці.
Багато єпископів США рішуче виступили проти цього, а новий архієпископ Вашингтона, округ Колумбія, кардинал Роберт МакЕлрой заявив, що така політика "несумісна з католицькою доктриною".
Франциск, який виріс в Аргентині в сім’ї італійських іммігрантів, давно ставив на перше місце важке становище мігрантів і закликав уряди приймати, захищати та інтегрувати їх у межах своїх можливостей. Він сказав, що гідність і права мігрантів переважають над будь-якими проблемами національної безпеки.
Раніше, у 2016 році, під час першою президентської кампанії Трампа, Франциск назвав його "не християнином". Це було відповіддю на ідею Трампа побудувати стіну вздовж кордону США і Мексики.
- Обраний президент Дональд Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.
- Як пише The Wall Street Journal, нова адміністрація Трампа планує широкомасштабний міграційний рейд у Чикаго наступного тижня, що стане першим кроком у обіцяній Трампом кампанії масової депортації.
- Ще у листопаді, одназу після перемоги на виборах, Трамп призначив у свою команду відповідального за програму масової депортації.