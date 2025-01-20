Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Уперше за 40 років місце інавгурації президента США змінять
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
WSJ: Трамп у вівторок розпочне широкомасштабні депортації. Почнуть з Чикаго
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
ГоловнаСвіт

Папа Франциск назвав ганебними плани Трампа щодо масової депортації іммігрантів

За словами Франциска, це не є вирішенням проблеми. 

Папа Франциск назвав ганебними плани Трампа щодо масової депортації іммігрантів
Дональд Трамп і Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск заявив, що плани обраного президента США Дональда Трампа щодо масовї депортації іммігрантів будуть "ганьбою".

Про це він сказав під час виступу на популярному італійському ток-шоу Che Tempo Che Fa, пише АР. 

"Якщо це правда, це буде ганьбою...це не спосіб вирішення проблем. Так справи не вирішуються", – заявив Папа.

Трамп, інавгурація якого пройде сьогодні, 20 січня, зробив масові депортації головною темою своєї кампанії та пообіцяв у перший день на посаді видати низку наказів щодо змін в імміграційній політиці. 

Багато єпископів США рішуче виступили проти цього, а новий архієпископ Вашингтона, округ Колумбія, кардинал Роберт МакЕлрой заявив, що така політика "несумісна з католицькою доктриною". 

Франциск, який виріс в Аргентині в сім’ї італійських іммігрантів, давно ставив на перше місце важке становище мігрантів і закликав уряди приймати, захищати та інтегрувати їх у межах своїх можливостей. Він сказав, що гідність і права мігрантів переважають над будь-якими проблемами національної безпеки.

Раніше, у 2016 році, під час першою президентської кампанії Трампа, Франциск назвав його "не християнином". Це було відповіддю на ідею Трампа побудувати стіну вздовж кордону США і Мексики. 

  • Обраний президент Дональд Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.
  • Як пише The Wall Street Journal, нова адміністрація Трампа планує широкомасштабний міграційний рейд у Чикаго наступного тижня, що стане першим кроком у обіцяній Трампом кампанії масової депортації.
  • Ще у листопаді, одназу після перемоги на виборах, Трамп призначив у свою команду відповідального за програму масової депортації.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies