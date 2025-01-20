Папа Франциск назвав ганебними плани Трампа щодо масової депортації іммігрантів

За словами Франциска, це не є вирішенням проблеми.

Папа Римський Франциск заявив, що плани обраного президента США Дональда Трампа щодо масовї депортації іммігрантів будуть "ганьбою".

Про це він сказав під час виступу на популярному італійському ток-шоу Che Tempo Che Fa, пише АР.

"Якщо це правда, це буде ганьбою...це не спосіб вирішення проблем. Так справи не вирішуються", – заявив Папа.

Трамп, інавгурація якого пройде сьогодні, 20 січня, зробив масові депортації головною темою своєї кампанії та пообіцяв у перший день на посаді видати низку наказів щодо змін в імміграційній політиці.

Багато єпископів США рішуче виступили проти цього, а новий архієпископ Вашингтона, округ Колумбія, кардинал Роберт МакЕлрой заявив, що така політика "несумісна з католицькою доктриною".

Франциск, який виріс в Аргентині в сім’ї італійських іммігрантів, давно ставив на перше місце важке становище мігрантів і закликав уряди приймати, захищати та інтегрувати їх у межах своїх можливостей. Він сказав, що гідність і права мігрантів переважають над будь-якими проблемами національної безпеки.

Раніше, у 2016 році, під час першою президентської кампанії Трампа, Франциск назвав його "не християнином". Це було відповіддю на ідею Трампа побудувати стіну вздовж кордону США і Мексики.