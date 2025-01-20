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Хорватія, Словенія та Італія домовилися спільно патрулювати кордони Шенгенської зони

Сьогодні очільники МВС трьох країн підписали відповідний меморандум.

Хорватія, Словенія та Італія домовилися спільно патрулювати кордони Шенгенської зони

Хорватія, Словенія та Італія домовилися про спільні прикордонні патрулі на хорватському зовнішньому кордоні Шенгенської зони в рамках боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

Сьогодні очільники МВС трьох країн підписали відповідний меморандум на зустрічі у словенському місті Нова Гориця. 

"Ми очікуємо, що цей меморандум призведе до ще більш ефективної співпраці між поліцейськими службами трьох країн у виявленні та запобіганні нелегальній міграції", - заявив після зустрічі міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Зазначається, що співпраця буде зосереджена в першу чергу на покращенні обміну оперативними даними та проведенні тристоронніх патрулювань з визначеними пріоритетами. Модальності співробітництва ще мають бути конкретизовані. Тристоронні патрулі будуть розгорнуті з літа.

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