Хорватія, Словенія та Італія домовилися спільно патрулювати кордони Шенгенської зони

Хорватія, Словенія та Італія домовилися про спільні прикордонні патрулі на хорватському зовнішньому кордоні Шенгенської зони в рамках боротьби з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АРА.

Сьогодні очільники МВС трьох країн підписали відповідний меморандум на зустрічі у словенському місті Нова Гориця.

"Ми очікуємо, що цей меморандум призведе до ще більш ефективної співпраці між поліцейськими службами трьох країн у виявленні та запобіганні нелегальній міграції", - заявив після зустрічі міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Зазначається, що співпраця буде зосереджена в першу чергу на покращенні обміну оперативними даними та проведенні тристоронніх патрулювань з визначеними пріоритетами. Модальності співробітництва ще мають бути конкретизовані. Тристоронні патрулі будуть розгорнуті з літа.