Очільник британського МЗС “потеплів” до Трампа, якого колись називав “тираном у перуці”

Очільник британського МЗС Девід Леммі змінив ставлення до обраного президента США Дональда Трампа напередодні інавгурації республіканця сьогодні.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що одного разу Леммі назвав Трампа “тираном у перуці”, але головний дипломат Британії “був у повному режимі бомбардування коханням” у понеділок вранці.

Британський міністр, який “кидав кілька риторичних ручних гранат у Трампа під час його першого терміну”, а тепер опинився на ключовій посаді в уряді Сполученого Королівства, сказав BBC Radio 4, що під час особистої зустрічі минулого року він підтримав обраного президента.

“Дональд Трамп, якого я зустрів, був людиною неймовірною витонченою, щедрою, дуже хотів бути хорошим господарем, дуже смішним, дуже привітним, дуже тепло ставився до Сполученого Королівства, нашої королівської родини, Шотландії”, ‒ сказав Леммі про республіканця.

Натомість на посаді опозиційного члена парламенту, Леммі називав Трампа “тираном у перуці”, “серійним брехуном і шахраєм”, “нечесним, ксенофобним, самозакоханим” ‒ і “не другом Британії”.

З того часу Леммі дистанціювався від цих коментарів і заговорив про дружбу з майбутнім віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, а також про низку сфер, у яких Велика Британія та США були історичними партнерами.

Після перемоги лейбористів на липневих виборах у Британії Леммі сказав: “Вам буде важко знайти будь-якого політика, який не мав би чого сказати про Дональда Трампа свого часу”.

Бос Леммі, лівоцентрист, прем'єр-міністр Кір Стармер, надіслав Трампу сьогодні зранку “найтепліші привітання”, розхвалюючи “давню прихильність та історичні зв'язки зі Сполученим Королівством” наступного головнокомандувача США.

“Ми продовжимо зміцнювати непорушні основи нашого історичного альянсу, разом вирішуючи глобальні проблеми, з якими ми стикаємося, і виводячи наше партнерство на новий рівень, зосереджений на загальних можливостях для майбутнього зростання”, ‒ сказав Стармер, який публічно ворогував із соратником Трампа ‒ Ілоном Маском.