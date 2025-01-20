Трамп склав присягу як 47-й президент США

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.
Як повідомлялося, сьогодні в США відбувається інавгурація обраного президента Трампа (трансляцію церемонії веде "Голос Америки").
Захід вирішили влаштувати не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.
LB.ua також веде текстову трансляцію заходу.
Трамп став першим президентом з 1890-х років, який виграв другий термін не поспіль.
Більше читайте також у матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості".
- Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.
- Усупереч традиції Трамп запросив на свою інавгурацію іноземних лідерів, переважно – правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені.
Повернення Дональда Трампа до Білого дому
- Дональд Трамп – мільярдер і успішний бізнесмен – уперше став президентом США в 2016 році. Тоді він переміг на виборах демократку Гіларі Клінтон.
- У 2020 він програв вибори Джо Байдену, але відмовився визнавати поразку, звинувачуючи опонентів у фальсифікаціях. І хоча жодних порушень так і не довели. Трамп та його радикально налаштовані прихильники продовжували наполягати на цьому і навіть штурмували Капітолій, що призвело до жертв.
- Загалом проти 45-ого президента США було відкрито чотири кримінальні справи: за однією з них він був визнаний засудженим злочинцем – це справа про підкуп порноакторки, у якій політика звинуватили в фальсифікації документів. Однак покарання йому присудили у вигляді "безумовного звільнення".
- Кримінальні провадження не завадили Трампу балотуватися. Під час виборчих перегонів у 2024 він спершу змагався з Байденом, а потім, після відмови 46-го президента балотуватися – з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він переміг її.
- Після здобуття перемоги Трамп почав активно анонсувати майбутні призначення. Про те, що віцепрезидентом стане Джей Ді Венс – людина з недружніми для України поглядами – було відомо заздалегідь, оскільки кандидати в президенти оголошують їх ще до виборів.
- Спецпредставником у справах України і Росії буде Кіт Келлог, який вважає, що Трампу вдасться запропонувати українському президенту Володимиру Зеленському і очільнику Кремля Путіну рішення, яке вони приймуть.