Трамп склав присягу як 47-й президент США

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, сьогодні в США відбувається інавгурація обраного президента Трампа (трансляцію церемонії веде "Голос Америки").

Захід вирішили влаштувати не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.

LB.ua також веде текстову трансляцію заходу.

Трамп став першим президентом з 1890-х років, який виграв другий термін не поспіль.

Більше читайте також у матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості".

Трамп готується одразу після інавгурації підписати понад 100 виконавчих указів щодо безпеки кордонів, депортацій та ряду інших пріоритетних напрямків.

Усупереч традиції Трамп запросив на свою інавгурацію іноземних лідерів, переважно – правих. Зазвичай інавгурації американських президентів – це демократичний обряд для власних громадян. На них запрошують іноземних дипломатів, але візити глав держав не передбачені.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому