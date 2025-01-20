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Трамп склав присягу як 47-й президент США

Урочиста церемонія відбулася в ротонді Капітолія.

Трамп склав присягу як 47-й президент США
Фото: "Радіо Свобода" (скриншот відео)

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. 

Як повідомлялося, сьогодні в США відбувається інавгурація обраного президента Трампа (трансляцію церемонії веде "Голос Америки"). 

Захід вирішили влаштувати не на вулиці, а в Ротонді Капітолію. Востаннє в цьому приміщенні давав присягу президент Рональд Рейган у 1985 році.

LB.ua також веде текстову трансляцію заходу.

Трамп став першим президентом з 1890-х років, який виграв другий термін не поспіль.

Більше читайте також у матеріалі "Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості". 

Повернення Дональда Трампа до Білого дому 

  • Дональд Трамп – мільярдер і успішний бізнесмен – уперше став президентом США в 2016 році. Тоді він переміг на виборах демократку Гіларі Клінтон. 
  • У 2020 він програв вибори Джо Байдену, але відмовився визнавати поразку, звинувачуючи опонентів у фальсифікаціях. І хоча жодних порушень так і не довели. Трамп та його радикально налаштовані прихильники продовжували наполягати на цьому і навіть штурмували Капітолій, що призвело до жертв. 
  • Загалом проти 45-ого президента США було відкрито чотири кримінальні справи: за однією з них він був визнаний засудженим злочинцем – це справа про підкуп порноакторки, у якій політика звинуватили в фальсифікації документів. Однак покарання йому присудили у вигляді "безумовного звільнення". 
  • Кримінальні провадження не завадили Трампу балотуватися. Під час виборчих перегонів у 2024 він спершу змагався з Байденом, а потім, після відмови 46-го президента балотуватися – з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він переміг її. 
  • Після здобуття перемоги Трамп почав активно анонсувати майбутні призначення. Про те, що віцепрезидентом стане Джей Ді Венс – людина з недружніми для України поглядами – було відомо заздалегідь, оскільки кандидати в президенти оголошують їх ще до виборів.

  • Спецпредставником у справах України і Росії буде Кіт Келлог, який вважає, що Трампу вдасться запропонувати українському президенту Володимиру Зеленському і очільнику Кремля Путіну рішення, яке вони приймуть.
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