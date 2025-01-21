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Макрон відкинув можливість завершення війни в Україні "завтра чи післязавтра"

Передвиборча обіцянка Дональда Трампа нездійсненна. 

Макрон відкинув можливість завершення війни в Україні "завтра чи післязавтра"
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон визнав неможливим завершення війни в Україні "завтра або післязавтра", відкинувши ймовірність виконання Дональдом Трампом своєї передвиборчої обіцянки.

Як пише "Європейська правда", глава держави попередив про необхідність позбутися хибних переконань під час виступу перед французькими збройними силами.

Макрон також заявив, що важливим є надання Україні засобів, які дозволять "вистояти та вступити у будь-які майбутні перемовини з позиції сили". Далі постане "виклик наступного дня після того, як припиняться бойові дії: дати Україні гарантії проти повернення війни на її території".

Президент Франції також звернувся до уряду із закликом розробити пропозиції для залучення до армії більшої кількості молодих добровольців - адже "Франція теж потребує гарантій власної безпеки".

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