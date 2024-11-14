Ексголова комерційного банку "Січ" допоміг бізнесмену безпідставно взяти в кредит 20 млн гривень

Кошти були перераховані на адресу компаній - нерезидентів та обготівковані за кордоном.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові правління комерційного банку та екскерівнику приватного підприємства, які під час повномасштабного війни заволоділи коштами банківської установи.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У липні 2022 року бізнесмен звернувся до банку для отримання кредиту на 20 млн грн для начебто закупівлі тканини в іноземних виробників.

Голова правління, діючи у змові з бізнесменом та іншими посадовцями банку, безпідставно оформив кредит. Згодом, ці кошти були перераховані на адресу компаній нерезидентів та обготівковані за кордоном, а тканина в Україну завезена так і не була.

Фото: ДБР

У ДБР зазначили, що цей комерційний банк у жовтні 2022 року був визнаний неплатоспроможним. Кошти фізичних осіб, які тримали на рахунках понад 1,2 млрд грн, повертатиме держава через Фонд гарантування вкладів. Тобто йдеться про банк "Січ". На той час головою правління банку був Віктор Демиденко.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, внаслідок протиправних дій банку було завдано 21,9 млн грн збитків.

Колишнім голові правління банку та директору підприємства-позичальника повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідування триває. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: ДБР

Банк Січ визнали неплатоспроможним через технічний дефолт - фінустанова не виплатина Нацбанку 68 млн грн, маючи ліквідності на понад 750 млн грн. Не отримавши відсотки, регулятор надіслав банку вимогу сплатити весь борг за рефінансом - це понад 3 млрд грн. На таке погашення у банку вже не було коштів.