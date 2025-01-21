Двох посадовців Дніпровської міськради підозрюють у фінансових махінаціях на обороні

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Двох посадовців Дніпровської міськради підозрюють у махінаціях на обороні.

Як повідомили у ОФісі генпрокурора та департаменті кіберполіції, повідомили про підозру директору та заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Посадовці проводили закупівлі відповідно до «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки».

Директор підприємства під час закупівлі радіоапаратури не забезпечила належне обґрунтування та економічне використання коштів. Товар придбали за завищеними порівняно з ринковими цінами, що завдало місцевому бюджету понад 2 млн грн збитків.

Фото: Кіберполіція Посадовців Дніпровської міськради викрил на розтраті

А заступник директора підприємства уклав договори на закупівлю теле-, відео- та радіотехнічної апаратури за завищеними на 25% цінами. Внаслідок цього за закуплений товар переплачено майже 9,2 млн грн.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.