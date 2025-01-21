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Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами

На Синельниківщині внаслідок вранішнього удару троє поранених.

Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами
Наслідки російського обстрілу Днпропетровщини 21 січня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 21 січня, російська окупаційна армія била по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією, дронами-камікадзе та скинула боєприпас з БпЛА. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади”, - уточнив Лисак. 

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Внаслідок обстрілів люди не постраждали, пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди та лінія електропередач.

Начальник ОВА зазначив, що кількість постраждалих на Синельниківщині збільшилась до трьох - до лікарів звернулася 39-річна жінка, яку шпиталізували в стані середньої тяжкості. 

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