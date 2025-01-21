Росіяни били по Нікопольщині артилерією та дронами

Сьогодні, 21 січня, російська окупаційна армія била по Нікопольському району Дніпропетровської області артилерією, дронами-камікадзе та скинула боєприпас з БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади”, - уточнив Лисак.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали, пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди та лінія електропередач.

Начальник ОВА зазначив, що кількість постраждалих на Синельниківщині збільшилась до трьох - до лікарів звернулася 39-річна жінка, яку шпиталізували в стані середньої тяжкості.