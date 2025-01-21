Кабмін перейменував у тимчасово окупованому Криму 22 географічні об’єкти

Уряд перейменував у тимчасово окупованому росіянами Криму 22 географічні об’єкти, більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви.
Про це повідомляє Представництво президента в АР Крим.
До роботи над проєктом постанови уряду активно залучались Представництво президента в АР Крим, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.
Перейменування відбулося в рамках Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.
Повний список перейменувань у Криму:
- Урочище Аврорівка на урочище Башбек;
- Балку Артемівка на балку Тока;
- Урочище Багратіонове на урочище Конрат;
- Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;
- Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;
- Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;
- Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;
- Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;
- Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;
- Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;
- Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;
- Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
- Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;
- Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;
- Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;
- Балку Полюшкіна на балку Бурчи;
- Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;
- Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;
- Суворовський дуб на Дуб “Чотири брати”;
- Червоний камінь на Кизил-Таш;
- Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.
“Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України”, - наголосили в Представництві.
- В 2025 році у тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи, де б викладали українською мовою. При цьому росіяни ліквідували більшість класів з українською мовою викладання.