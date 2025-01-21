Кабмін перейменував у тимчасово окупованому Криму 22 географічні об’єкти

Більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви.

Уряд перейменував у тимчасово окупованому росіянами Криму 22 географічні об’єкти, більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви.

Про це повідомляє Представництво президента в АР Крим.

До роботи над проєктом постанови уряду активно залучались Представництво президента в АР Крим, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.

Перейменування відбулося в рамках Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Повний список перейменувань у Криму:

Урочище Аврорівка на урочище Башбек;

Балку Артемівка на балку Тока;

Урочище Багратіонове на урочище Конрат;

Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;

Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;

Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;

Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;

Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;

Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;

Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;

Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;

Урочище Лазо на урочище Кирмачи;

Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;

Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;

Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;

Балку Полюшкіна на балку Бурчи;

Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;

Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;

Суворовський дуб на Дуб “Чотири брати”;

Червоний камінь на Кизил-Таш;

Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.

“Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України”, - наголосили в Представництві.