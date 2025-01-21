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Кабмін перейменував у тимчасово окупованому Криму 22 географічні об’єкти

Більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви.

Кабмін перейменував у тимчасово окупованому Криму 22 географічні об’єкти
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Уряд перейменував у тимчасово окупованому росіянами Криму 22 географічні об’єкти, більшості з них повернули історичні кримськотатарські назви.

Про це повідомляє Представництво президента в АР Крим.

До роботи над проєктом постанови уряду активно залучались Представництво президента в АР Крим, Український інститут національної пам’яті та Меджліс кримськотатарського народу.

Перейменування відбулося в рамках Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”. 

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Повний список перейменувань у Криму:

  • Урочище Аврорівка на урочище Башбек;
  • Балку Артемівка на балку Тока;
  • Урочище Багратіонове на урочище Конрат;
  • Річку Воронцівка на річку Кучук-Чатирлик;
  • Залізничну станцію Кіровське на залізничну станцію Іслям-Терек;
  • Красногвардійський канал на Курманський канал, його Красногвардійське відгалуження на Курманське відгалуження;
  • Залізничну станцію Краснопартизанськ на залізничну станцію Борангар;
  • Залізничну станцію Красноперекопськ на залізничну станцію Яни Капу;
  • Залізничну станцію Краснофолотське на залізничну станцію Ічкі;
  • Урочище Краснофлотське на урочище Кайнаш;
  • Кутузовський фонтан на джерело Сюнгу-Су;
  • Урочище Лазо на урочище Кирмачи;
  • Урочище Ломоносове на урочище Бай-Когенлі;
  • Урочище Передове на урочище Туп-Тархан;
  • Урочище Полюшкине на урочище Бурчи;
  • Балку Полюшкіна на балку Бурчи;
  • Урочище Правдине на урочище Ак-Таш;
  • Урочище П’ятирічка на урочище Копійка;
  • Суворовський дуб на Дуб “Чотири брати”;
  • Червоний камінь на Кизил-Таш;
  • Урочище Чкалове на урочище Біюк-Карджав.

“Деколонізація, зокрема й деколонізація топоніміки, є важливою частиною української політики пам’яті, а повернення історичних назв у Криму прямо пов’язано з забезпеченням прав корінних народів України”, - наголосили в Представництві.

  • В 2025 році у тимчасово окупованому Криму не залишилося жодної школи, де б викладали українською мовою. При цьому росіяни ліквідували більшість класів з українською мовою викладання.
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