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У МЗС обіцяють значне спрощення доступу до консульських послуг за кордоном

Очільник міністерства анонсував запуск протягом пів року нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг.

У МЗС обіцяють значне спрощення доступу до консульських послуг за кордоном
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Цьогоріч заплановане суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном ‒ через повноцінне введення в дію системи е-Консул.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Йдеться, зокрема, про плани запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

“Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби – додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль”, – зазначив він.

Міністр без уточнення анонсував запуск протягом пів року нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг.

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Окрім того, вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з “Новою Поштою”.

“Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі «Дія», один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою”, – обіцяє міністр.Сибіга також повідомив про плани МЗС вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

Міністр анонсує, що у другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб, також у цей же час має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

  • Торік у грудні Сибіга повідомив, що у Польщі планується відкриття двох додаткових українських консульських установ ‒ у Жешуві та Познані. Також, за його словами, в країнах, де перебуває найбільше громадян України, буде розширення фізичної консульської присутності. Зокрема, йдеться про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.
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