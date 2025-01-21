КМІС дослідив ставлення українців до переселенців, жителів ТОТ і біженців у Європі

58% опитаних готові допустити їх у своє оточення, ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні.

У 47% українців ставлення до біженців повністю толерантне. Ще майже 40% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%), не хотіли б їх повернення лише 13%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи зазначають, що в принципі ці дані узгоджуються з даними дослідження, яке проводилося у вересні 2022 року.

Середня соціальна дистанція від населення України до біженців дорівнює 3.66.

"Соціальна дистанція є показником того, наслідки близькі стосунки респонденти готові допустити з представниками певної групи, де 1 – згоден допустити як члена родини, 7 – взагалі не пускав би в Україну. Щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) індекс соціальної дистанції – 3.20", - зазначили в КМІС.

За даними опитування, готові допустити біженців у своє оточення майже 58% респондентів, ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 93%).

Таким чином 93% населення погоджується допустити ВПО у своє оточення, ксенофобне ставлення до них мають лише 7% (майже стільки ж скільки до україномовних українців). Тому ситуація з ВПО виглядає цілком сприятливою, констатує КМІС.