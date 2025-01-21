Минулого року в Україні було найменше нерозкритих убивств за всю історію незалежності, - Нєбитов

У 2024 році було вчинено 1052 умисних вбивства.

У 2024 році в Україні було вчинено 1052 умисних вбивства, у 1043 випадках зловмисників притягнуто до відповідальності.

Про це розповів заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Він наголосив, що минулого року було зафіксовано найменше нерозкритих вбивств за всю історію незалежності України.

11 вбивств були скоєні на замовлення; 33 - із застосуванням гранат і вибухівки; 183 - з використанням вогнепальної зброї і 435 - холодної зброї. Встановлено три факти, коли вбивці намагалися приховати сліди злочинів через розчленування тіл загиблих. П'ять убивств були поєднані зі зґвалтуванням.

Серед 1120 потерпілих - 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей. Перед судом за вчинення вбивств постали 954 чоловіки, 87 жінок та 21 неповнолітня особа.

"Вбивства - найжахливіший прояв насильства та кримінальний злочин. Усім суспільством, разом, маємо працювати над тим, щоб мінімізувати це. Правоохоронці роблять все, щоб ті, хто позбавив людину найціннішого – життя, були притягнуті до відповідальності", - підсумував Нєбитов.