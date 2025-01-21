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Уряд передав міністерству оборони управління над фортифікаціями

Раніше кошти на зведення оборонних споруд надавали Агентству відновлення і ОВА. 

Уряд передав міністерству оборони управління над фортифікаціями
Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Кабінет міністрів ухвалив постанову про передачу фортифікацій у прифронтових територіях до сфери управління міністерства оборони та закріплення їх за балансоутримувачами. 

Передача має відбутися протягом місяця, повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Як відомо, раніше кошти на фортифікації надавали Агентству відновлення та обласним військовим адміністраціям. 

"Модернізуємо механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення", – сказав прем'єр. 

  • Через будівництво фортифікацій в Україні виникав уже не один скандал і не одна кримінальна справа. За даними газети Financial Times, обсяг розкрадання коштів на будівництві фортифікацій в Україні сягає 483 мільйонів доларів, що приблизно дорівнює 20 мільярдам гривень. Журналісти дізналися, що правоохоронні органи відкрили з цього приводу 30 кримінальних проваджень. 
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