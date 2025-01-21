Уряд передав міністерству оборони управління над фортифікаціями

Раніше кошти на зведення оборонних споруд надавали Агентству відновлення і ОВА.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про передачу фортифікацій у прифронтових територіях до сфери управління міністерства оборони та закріплення їх за балансоутримувачами.

Передача має відбутися протягом місяця, повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Як відомо, раніше кошти на фортифікації надавали Агентству відновлення та обласним військовим адміністраціям.

"Модернізуємо механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала ОВА та Агентству відновлення", – сказав прем'єр.