Внаслідок ранкових обстрілів Костянтинівки на Донеччині 2 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль.

Також, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 16 дітей.