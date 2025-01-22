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Внаслідок ранкових обстрілів Костянтинівки на Донеччині 2 людини отримали поранення

Також пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

Внаслідок ранкових обстрілів Костянтинівки на Донеччині 2 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Внаслідок ранкових обстрілів Костянтинівки на Донеччині 2 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль.

Також, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 123 людини, у тому числі 16 дітей.

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