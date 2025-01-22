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Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою

При цьому раніше юрист Міноборони зазначав, що питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради.

Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Голова АОЗ Марина Безрукова
Фото: АОЗ

За інформацією журналістки і членкині нового складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко, міністерство оборони не погодило рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою.

В оновленому дописі Ніколаєнко пояснила, що вчора наглядова рада АОЗ повідомила про продовження контракту з Мариною Безруковою. Цьому передувало кілька зустрічей наглядової і представників міністерства. На останній МО передало свої застереження. 

"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт. Сьогодні прийшло непогодження від МО", – написала Ніколаєнко. 

Вона звернула увагу, що "вже місяць іде боротьба за статути наглядових, в контексті так хто ж має ухвалити остаточне рішення". Ніколаєнко навела статті статуту стосовно повноважень наглядової ради:

  • "Пункт 6.2 статуту визначає виключні компетенції наглядової ради. Вона ними скористалась!
  • Щодо конкретного рішення МОУ інформували в порядку конструктивної взаємодії. У МОУ ніхто не запитував погодження – бо це суперечить закону в тому формулюванні, яке використано.
  • З невідомих причин, МОУ цим листом перевищує свої законні повноваження і вимагає перерозподіл собі частини виключних компетенцій Наглядової. Тут наглядова вже може і про тиск заявити на себе!
  • Історія, де Міністр проти Наглядової – це максимально не корисна для міжнародного позиціонування України". 

Ніколаєнко також нагадала слова юриста Міноборони на антикорупційному комітеті: 

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", – вказав юрист Міноборони. 

  • Раніше народна депутатка Олександра Устинова (“Голос”) написала колонку зі звинуваченнями АОЗ у неефективній роботі з постачання зброї до українського війська. Також Устинова закликала перезапустити роботу Агенції.
  • Зі свого боку виконавча директорка Центру протидії Корупції Дар'я Каленюк повідомила, що в кінці вересня 2024 року, коли не була створена наглядова рада АОЗ, міністр оборони Рустем Умєров хотів призначити директором АОЗ Олександру Устінову замість Марини Безрукової.
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