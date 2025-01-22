Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою

При цьому раніше юрист Міноборони зазначав, що питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради.

За інформацією журналістки і членкині нового складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко, міністерство оборони не погодило рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою.

В оновленому дописі Ніколаєнко пояснила, що вчора наглядова рада АОЗ повідомила про продовження контракту з Мариною Безруковою. Цьому передувало кілька зустрічей наглядової і представників міністерства. На останній МО передало свої застереження.

"У вівторок наглядова, ознайомившись з наданими МО документами, ухвалила рішення продовжити контракт. Сьогодні прийшло непогодження від МО", – написала Ніколаєнко.

Вона звернула увагу, що "вже місяць іде боротьба за статути наглядових, в контексті так хто ж має ухвалити остаточне рішення". Ніколаєнко навела статті статуту стосовно повноважень наглядової ради:

"Пункт 6.2 статуту визначає виключні компетенції наглядової ради. Вона ними скористалась!

Щодо конкретного рішення МОУ інформували в порядку конструктивної взаємодії. У МОУ ніхто не запитував погодження – бо це суперечить закону в тому формулюванні, яке використано.

З невідомих причин, МОУ цим листом перевищує свої законні повноваження і вимагає перерозподіл собі частини виключних компетенцій Наглядової. Тут наглядова вже може і про тиск заявити на себе!

Історія, де Міністр проти Наглядової – це максимально не корисна для міжнародного позиціонування України".

Ніколаєнко також нагадала слова юриста Міноборони на антикорупційному комітеті:

"Питання призначення і звільнення директора агенції лишається у виключній компетенції наглядової ради. Так сформульовано у чинній редакції статуту. Додався пункт, що міністерство погоджує ці рішення, до того як наглядова їх прийме. Ідея була виключно в тому, що міністерство долучить свої сили і засоби для того, щоб перевірити відповідних кандидатів, допомогти й убезпечити ситуацію, коли керівником стане людина, яку не до кінця перевірили. І не вважаємо це погодження втручанням в компетенцію наглядової ради", – вказав юрист Міноборони.