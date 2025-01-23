Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
ГоловнаСуспільствоВійна

Свириденко: очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році

Водночас міністр економіки зауважила, що Україна потребує практичних кроків для гарантування безпеки. Найкращим рішенням буде вступ до НАТО.

Свириденко: очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році
Юлія Свириденко
Фото: ЕРА/UPG

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про очікування, що активна фаза російсько-української війни може закінчиться у 2025 році, передає РБК-Україна.  

"Очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження", – сказала Свириденко під час "Українського сніданку" в Давосі.

За її словами, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і "НАТО тут найкраще рішення".

Також Свириденко зазначила, що санкції Заходу проти Росії мають посилитися. 

"Вони мають посилюватися. І тоді ми маємо обговорити й можемо обговорювати мирну угоду", – додала перша віцепрем'єрка.

Нещодавно президент США Дональд Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції».

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies