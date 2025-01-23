Свириденко: очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році

Водночас міністр економіки зауважила, що Україна потребує практичних кроків для гарантування безпеки. Найкращим рішенням буде вступ до НАТО.

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про очікування, що активна фаза російсько-української війни може закінчиться у 2025 році, передає РБК-Україна.

"Очікуємо, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження", – сказала Свириденко під час "Українського сніданку" в Давосі.

За її словами, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і "НАТО тут найкраще рішення".

Також Свириденко зазначила, що санкції Заходу проти Росії мають посилитися.

"Вони мають посилюватися. І тоді ми маємо обговорити й можемо обговорювати мирну угоду", – додала перша віцепрем'єрка.

Нещодавно президент США Дональд Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції».