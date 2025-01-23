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У “Дії” відновили сервіс єОселя, реєстрацію шлюбу та функцію зміну місця проживання (доповнено)

Сервіс єОселя надає можливість взяти пільговий кредит на житло у кілька кліків.

У “Дії” відновили сервіс єОселя, реєстрацію шлюбу та функцію зміну місця проживання (доповнено)
Фото: pixabay

У “Дії” відновили сервіс єОселя та функцію зміну місця проживання.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

“Користуйтеся улюбленими послугами в кілька кліків – беріть пільговий кредит на житло або ж повідомляйте державу про нову адресу”, – написав Федоров. 

Він нагадав, як працюють сервіси.

єОселя

Оформлюйте пільгову іпотеку під 7 % або ж 3 %, якщо належите до визначених категорій. Також знизили перший внесок для молоді до 26 років. Подавайте заяву одразу в декілька банків із Дією.

Зміна місця проживання

Змінити місце проживання знову можна без черг і паперів – просто в телефоні. Подаєте заявку – і, якщо реєструєтеся у власному житлі або в житлі з одним власником, інформація в реєстр потрапить автоматично. Послуга доступна для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

Доповнено. Крім того, у “Дії відновили онлайн-реєстрацію шлюбу. 

Як зазначає пресслужба Мінцифри, послуга особливо важлива для наших захисників, які можуть одружитися навіть під час служби.

Церемонія одруження відбувається за допомогою відеозв'язку, що є унікальною функцією сервісу. Весь процес триває до 30 хвилин.

Головне: бути повнолітнім, мати ID-картку або закордонний паспорт в Дії, верифікований податковий номер, не перебувати у шлюбі і мати бажання бути разом. Географія не має значення — потрібні лише смартфон та інтернет.

  • "Дія" припинила надання близько 20 різноманітних послуг після того, як єдині державні реєстри Міністерства юстиції зазнали найбільш масованої російської кібератаки. 
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