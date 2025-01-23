Окупанти вночі та зранку здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Білопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: з території рф ворожим літаком здійснено пуск КАБ (4 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”.