Окупанти вночі та зранку здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Білопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: з території рф ворожим літаком здійснено пуск КАБ (4 вибухи).
Середино-Будська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
Також сьогодні у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 7 ворожих “Шахедів”.