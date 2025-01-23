На фронті відбулося 115 боїв, понад половина із них – на Покровському напрямку

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників.

Розпочалась тисяча шістдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 115 бойових зіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5200 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2487 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Писарівка, Ромашкове, Велика Берізка, Стара Гута Сумської області; Мурав’ї Чернігівської області; Сіверськ, Бондарне, Сухий Яр, Костянтинівка, Малинівка, Зелене Поле, Гродівка, Новосілка, Андріївка, Костянтинопіль, Роздольне Донецької області; Темирівка Запорізької області; Берислав Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі.На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБ, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках агресор наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.