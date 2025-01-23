Нацспротив: на ТОТ України продовжуються систематичні відключення електропостачання

Нещодавно в Мелітополі відбулася чергова аварія на трансформаторній підстанції.

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються систематичні відключення електропостачання.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Нещодавно, на ТОТ Запорізької області, зокрема в місті Мелітополь відбулася чергова аварія на трансформаторній підстанції, в результаті якої райони Новий Мелітополь та Юрівка залишились без світла”, - йдеться у повідомленні.

За енергетичну інфраструктуру в регіоні відповідає підконтрольна окупантам компанія “Таврія-Єнерго”. Її непрофесійні дії зараз погіршують ситуацію з енергетикою.

В Центрі нацспротиву зауважили, що “комплексне відновлення” енергетичної інфраструктури окупантами лише посилює проблематику в цій галузі. Через це енергосистема перебуває в аварійному стані, що призводить до повторних відключень і тривалих збоїв у постачанні електроенергії.