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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: Україна утримує російських полонених у п’яти локаціях

Усі табори розташовано подалі від лінії фронту.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: Україна утримує російських полонених у п’яти локаціях
Полонені окупанти
Фото: скриншот відео

Російських військовополонених утримують у п’яти спеціально створених для цього місцях.

Про це в коментарі Укрінформу розповів керівник секретаріату робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

“Таких місць, нагадаю, у нашій державі п’ять: “Захід-1”, “Захід-2”, “Центр-3”, “Захід-4” і “Центр-5”. Усі табори розташовано вглибині нашої держави – подалі від лінії фронту, щоб мінімізувати можливі провокації і як того вимагає міжнародне гуманітарне право”, - розповів Охріменко.

Він наголосив, що Україна веде політику відкритості щодо утримання російських полонених, і Моніторингова місія ООН та всі спецдоповідачі, які відвідують Україну, мають можливість переконатися на власні очі, як Україна організувала питання утримання військовополонених.

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Богдан Охріменко розповів, що під час поїздки до Нью-Йорка колишні українські полонені виступили перед членами Радбезу ООН.

“Ми хотіли, щоб військові та цивільні, які завдяки зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повертаються з російських катівень, розповіли в Раді безпеки ООН свої історії від першої особи”, - зазначив Охріменко.

Ще однією метою поїздки було “показати всьому світу, що військовослужбовці “Азову” – це високомотивовані, дуже патріотичні воїни, які боронять свою державу, і ніякі вони не “нацисти”. Тобто розвінчати міф російської пропаганди”.

Також Україна готова поділитись своїм досвід у цій війні з різними країнами світу, наприклад у сфері виконання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і одночасно показати, як вони порушуються з боку Росії.

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