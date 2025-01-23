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Нацрада оновила список заборонених сайтів в Україні

Йдеться про платформи Baskino, Filmix і HD REZKA. 

Нацрада оновила список заборонених сайтів в Україні
сервіс HD REZKA

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оновила список вебсайтів, які надають доступ до заборонених сервісів Росії.

Про це йдеться на сайті Нацради.

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«Такі сервіси підлягають обмеженню на території України. Підстава - їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресорки. Йдеться про платформи Baskino, Filmix та HD REZKA», - повідомив регулятор.

Оновлений список заборонених сайтів тепер включає:

  • 33 вебсайти сервісу Baskino;
  • 13 вебсайтів Filmix;
  • 40 вебсайтів HD REZKA.

«Протягом трьох робочих днів Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів», - заявив регулятор.

  • Наразі у переліку перебуває 27 медіасервісів із РФ.
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