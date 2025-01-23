Нацрада оновила список заборонених сайтів в Україні

Йдеться про платформи Baskino, Filmix і HD REZKA.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оновила список вебсайтів, які надають доступ до заборонених сервісів Росії.

Про це йдеться на сайті Нацради.

«Такі сервіси підлягають обмеженню на території України. Підстава - їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресорки. Йдеться про платформи Baskino, Filmix та HD REZKA», - повідомив регулятор.

Оновлений список заборонених сайтів тепер включає:

33 вебсайти сервісу Baskino;

13 вебсайтів Filmix;

40 вебсайтів HD REZKA.

«Протягом трьох робочих днів Національна рада поінформує Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку щодо обмеження постачальниками електронних комунікаційних послуг доступу до вищезазначених вебсайтів», - заявив регулятор.