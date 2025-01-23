Житній ринок у Києві віддадуть в оренду з чіткими умовами, - КМДА

Київська влада вважає, що Житній ринок на Подолі необхідно розвивати як "унікальний простір із багаторічною історією, що служить інтересам громади". Для цього пропонується передати ринок у довгострокову оренду з головними умовами: збереження його зовнішнього вигляду і функції.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
"На відкритому засіданні робочої групи, куди входили активісти, члени громадської ради, народні депутати, представники комунальних служб і департаментів, більшістю голосів ухвалили рішення запропонувати Київській міській раді проєкт рішення про довгострокову оренду Житнього з головними двома умовами: збереження зовнішнього вигляду і функції ринку. Все. І на прозорому конкурсі визначимо, хто це буде", - зазначив він.
Мондриївський наголосив, що згідно з рішенням Київради від 26.06.2003 року, Житній ринок є об’єктом, який не підлягає приватизації. А надати дозвіл на його приватизацію – ризиковано, оскільки через 5 років після аукціону закон дозволяє змінювати цільове призначення будівлі.
"Найоптимальніший варіант натепер – це оренда з чіткими умовами, які забезпечать збереження ринку з його історичною функцією, проведення капітального ремонту, збереження робочих місць, гарантовані надходження до міського бюджету. Такий підхід дасть змогу розвивати Житній ринок як унікальний простір із багаторічною історією, що служить інтересам громади", – пояснив заступник голови КМДА.
- Житній ринок розташований в Києві на Подолі. Він є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.
- Ринок перебував в оренді компанії німецького бізнесмена Флоріана Болена. Київ судився з ним за розірвання договору через те, що той не платив оренду і не розпочав капремонт.
- У 2015 році мер Києва Віталій Кличко звільнив директорку КП "Житній ринок" Інну Братікову за неефективність.
- У березгні 2024 року Житній ринок виставили на аукціон, однак у квітні зупинили торги.