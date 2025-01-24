На Сумщині унаслідок атаки РФ постраждали троє цивільних

Унаслідок дронових атак РФ на цивільні авто в Сумській області постраждали троє людей.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 24 січня упродовж дня, російські окупанти атакували FPV-дронами два транспортних засоби з цивільними людьми, що рухались територією Миропільської громади Сумського району.
Унаслідок першої атаки ворога поранення дістав водій авто. Пізніше окупанти атакували безпілотником ще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.
Пошкоджено два транспортних засоби.
- На північному кордоні ворог активно застосовує авіаційні засоби нападу – від БпЛА до керованих авіабомб.