На Сумщині унаслідок атаки РФ постраждали троє цивільних

Унаслідок дронових атак РФ на цивільні авто в Сумській області постраждали троє людей.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 24 січня упродовж дня, російські окупанти атакували FPV-дронами два транспортних засоби з цивільними людьми, що рухались територією Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок першої атаки ворога поранення дістав водій авто. Пізніше окупанти атакували безпілотником ще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.

Пошкоджено два транспортних засоби.