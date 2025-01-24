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На Сумщині унаслідок атаки РФ постраждали троє цивільних

Росіяни атакували безпілотниками цивільні авто.

На Сумщині унаслідок атаки РФ постраждали троє цивільних
Фото: unn.ua

Унаслідок дронових атак РФ на цивільні авто в Сумській області постраждали троє людей.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 24 січня упродовж дня, російські окупанти атакували FPV-дронами два транспортних засоби з цивільними людьми, що рухались територією Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок першої атаки ворога поранення дістав водій авто. Пізніше окупанти атакували безпілотником ще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.

Пошкоджено два транспортних засоби.

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