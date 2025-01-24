На Львівщині ексмитника підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

Зокрема, йдеться про житловий будинок, 22 земельні ділянки і дорогі автомобілі. Водночас цього митника вже судять у справі про хабар за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.

Колишньому працівнику Львівської митниці повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, який раніше працював на митниці, набув необґрунтованих активів на понад 12 млн грн. Йдеться про житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Дніпропетровській та Львівській областях, автомобілі – Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп та водний засіб Brig Falkon 450L, а також екскаватор «ЭО-2621». Всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб – дружину, батька та тестя.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з клопотаннями про накладення арешту на активи.

У прокуратурі нагадали, що в червні 2024 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього ж колишнього митника. Його судитимуть за отримання понад 38 тис доларів хабаря за ввезення будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.