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У Збройних Силах впроваджують нові стандарти та технології стоматологічної допомоги

Зокрема, у підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців. Крім того, планується удосконалити ідентифікацію полеглих військовослужбовців шляхом порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу.

У Збройних Силах впроваджують нові стандарти та технології стоматологічної допомоги
Фото: Міноборони

Якість та доступність стоматологічної допомоги для військовослужбовців Збройних сил України буде покращено, заявляє Міноборони. 

Міністерство оборони та громадська організація “Дентал Фронт” уклали меморандум про співпрацю, який передбачає спільні зусилля з впровадження нових стандартів і технологій у цій сфері.

Документ передбачає, що у підрозділах ЗСУ буде організоване рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки військовослужбовців. Для цього Збройні Сили забезпечать сучасним обладнанням, включаючи рентгенологічне.

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«Міноборони працює над всебічним покращенням надання медичної допомоги нашим військовим. Ця домовленість має на меті долучити ресурси громадського сектору для більшої доступності та кращої якості надання стоматологічних послуг», – сказав Державний секретар Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко після підписання меморандуму.

Згідно з документом, також будуть оновлені нормативи, порядки та стандарти надання стоматологічної допомоги військовим.

Крім того, планується удосконалити ідентифікацію полеглих військовослужбовців. Зокрема, шляхом експертного порівняння прижиттєвого та посмертного стоматологічного статусу.

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