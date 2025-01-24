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На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 83 людини, у тому числі 3 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 23 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 24 січня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 2 приватні будинки і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки і 2 господарчі будівлі. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 18 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 лінії електропередач і 2 газогони.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

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