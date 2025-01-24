Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 826 820 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 826820 (+1500)
- танків ‒ 9852 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11)
- артилерійських систем – 22295 (+39)
- РСЗВ – 1263 (+1)
- засоби ППО ‒ 1050 (+0)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51)
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87)
- спеціальна техніка ‒ 3715 (+1).
Дані уточнюються.