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Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні 826 820 військових.

Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів за добу
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1500 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 826 820 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 826820 (+1500) 
  • танків ‒ 9852 (+2)
  • бойових броньованих машин ‒ 20508 (+11)
  • артилерійських систем – 22295 (+39) 
  • РСЗВ – 1263 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0)
  • літаків – 369 (+0) 
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23162 (+51) 
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34992 (+87)
  • спеціальна техніка ‒ 3715 (+1).

Дані уточнюються. 

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