У Москві заявили про відбиття трьох атак БПЛА на місто

Мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що у російській столиці в ніч на п'ятницю відбили три атаки ударних безпілотників.

Як пише Reuters, за словами соратника диктатора Путіна, протиповітряна оборона працювала у районах Коломни, Рамєнського, Подольська та Троїцького. Собянін переконує, що усі дрони було збито, а падіння уламків "не призвело до руйнувань чи постраждалих". Точну кількість БПЛА мер не назвав.

Федеральна авіаційна агенція РФ повідомила, що на час атаки два московських аеропорти - Внуково та Домодєдово - припинили обслуговування рейсів.