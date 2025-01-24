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У Москві заявили про відбиття трьох атак БПЛА на місто

У двох аеропортах зупиняли усі рейси.

У Москві заявили про відбиття трьох атак БПЛА на місто
Аеропорт "Внуково"
Фото: Вікіпедія

Мер Москви Сергій Собянін заявив про те, що у російській столиці в ніч на п'ятницю відбили три атаки ударних безпілотників.

Як пише Reuters, за словами соратника диктатора Путіна, протиповітряна оборона працювала у районах Коломни, Рамєнського, Подольська та Троїцького. Собянін переконує, що усі дрони було збито, а падіння уламків "не призвело до руйнувань чи постраждалих". Точну кількість БПЛА мер не назвав. 

Федеральна авіаційна агенція РФ повідомила, що на час атаки два московських аеропорти - Внуково та Домодєдово - припинили обслуговування рейсів. 

  • Раніше цієї ночі масштабної атаки БПЛА зазнали одразу вісім регіонів РФ та окупований Крим - у Рязані палає НПЗ.
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